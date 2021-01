Nuove vittime del Coronavirus in Irpinia Presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sono deceduti due pazienti positivi al Covid. Si tratta di una donna di 87 anni di Avellino e di un anziano 82enne di Montemarano (Avellino). La donna era ricoverata al plesso ospedaliero di Solofra dallo scorso 11 dicembre. L’uomo era ricoverato dal 9 gennaio nella terapia sub intensiva del Covid Hospital presso la città ospedaliera del capoluogo irpino. Intanto l'Asl ha comunicato altri 29 contagi in Irpinia.

