Per il secondo giorno consecutivo cresce l'indice di positività in Irpinia. In 24 ore sale dal 5% al 6,7%. Buona parte dei contagi da Coronavirus sono da addebitare ai contesti familiari.

I sindaci, che stanno sopportando un peso enorme per la gestione dei vari aspetti dell'emergenza nei rispettivi comuni, chiedono la massima collaborazione proprio per evitare situazioni di rischio. Ieri sono stati scovati altri 44 casi su 661 tamponi analizzati. Il bollettino dell'Asl specifica il dettaglio dei nuovi positivi: 1 ad Aiello del Sabato, 1 ad Altavilla Irpina, 2 ad Atripalda, 1 a Baiano, 1 a Calabritto, 2 a Castel Baronia, 1 a Cervinara, 1 a Domicella, 1 a Fontanarosa, 1 a Lapio, 2 a Lauro, 5 a Manocalzati, 3 a Montefalcione, 1 a Monteforte Irpino, 2 a Montella, 3 a Montemiletto, 8 a Montoro, 1 a San Martino Valle Caudina, 2 a San Sossio Baronia, 1 a Senerchia, 2 a Solofra, 1 a Vallesaccarda e 1 a Zungoli. Numeri in aumento, dunque, nella Valle Irno. A Solofra, peraltro, sono state sanzionate 13 persone scoperte all'interno di un bar oltre l'orario consentito. Non solo: erano senza mascherina e non rispettavano il distanziamento. Sono state scoperte dai Carabinieri della locale Compagnia, guidati dal capitano Gianfranco Iannelli, che ha proposto anche la chiusura temporanea del locale. Oltre ai due casi comunicati dall'Asl, il sindaco della città della concia, Michele Vignola, ne ufficializza altri due. «Registriamo 4 nuovi concittadini positivi al Covid-19, di cui due facenti parte di un nucleo familiare già interessato da casi di contagio e due di un ulteriore nucleo familiare - scrive Vignola -. Ad oggi sono 37 i positivi nella nostra città. Tutti i nostri concittadini sono a casa dove stanno osservando il periodo di quarantena e cura sino al superamento della positività. Sono 172 guariti dal Coronavirus, 4 invece coloro che sono deceduti a causa del Covid-19».

Anche a Montoro i contagi fanno riferimento a due famiglie. Oggi è in programma un maxi-screening al drive-in nella zona Pip che interesserà oltre cento persone. L'appello è a rispettare le misure e a evitare incontri familiari, che stanno rappresentando il problema maggiore della diffusione del virus. Il sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano, invita alla prudenza e chiude per un'altra settimana le scuole: «Dopo un'attenta valutazione dell'esito dei tamponi relativo allo screening di giovedì 26, sentiti i medici di base che operano nella nostra comunità, abbiamo ritenuto di sospendere l'attività scolastica, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per un'altra settimana e fino al 6 febbraio. Il provvedimento che abbiamo assunto è legato alla necessità di contenere il virus, avendo ad oggi 52 nostri concittadini positivi. A tutte queste persone auguriamo una rapida guarigione ed ai loro conviventi di continuare ad avere la forza e la pazienza di affrontare la quarantena». Poi un ulteriore appello: «Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile e chiediamo a tutti di assumere comportamenti responsabili. Il vero problema della diffusione del contagio è strettamente legato al comportamento dei contatti stretti. A queste persone chiediamo di rispettare il periodo di isolamento volontario di almeno 10 giorni, che rappresenta il tempo di incubazione del virus. Solo così possiamo sconfiggerlo. Dopo aver avuto un contatto stretto con un positivo è quasi inutile e mai esaustivo sottoporsi al tampone, perché il Covid-19 può manifestarsi nei 10 giorni successivi e per questo motivo invitiamo a stare in quarantena volontaria. La nostra è una comunità resiliente, capace di risollevarsi, ed il contribuito di ciascuno di noi è fondamentale per la tutela della nostra salute e dei nostri figli», conclude Pisano.



A Monteforte Irpino, il sindaco Costantino Giordano valuterà in giornata di concerto con l'Asl se reiterare l'ordinanza di chiusura della primaria Montessori, dove alcune classi sono già in quarantena per la positività riscontrata qualche giorno fa e un'altra venuta fuori l'altro ieri tra i piccoli allievi. I nuovi positivi ufficializzati ieri dall'Asl di Avellino fanno correre la diffusione del virus verso i diecimila contagi dalla scorsa estate. Complessivamente nella seconda ondata della pandemia sono 9.821, compresi guariti e decessi. Le vittime sono 231 dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 173 dalla scorsa estate. Calano i ricoveri: 33 sono i pazienti alle prese con il Covid ricoverati al Moscati; se ne contano 13 al presidio ospedaliero Frangipane di Ariano Irpino.



