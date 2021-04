Covid in Irpinia, quattro morti in meno di 24 ore

La scia di morte per Coronavirus non si ferma. Altre quattro vittime in meno di 24 ore in Irpinia. Sono decedute nella terapia Sub-Intensiva del Covid Hospital dell’azienda Moscati due pazienti: una 88enne di Montoro, ricoverata dal 3 aprile, e una paziente di 79 anni di Forino, ricoverata dal 7 aprile.

Al Frangipane di Ariano Irpino sono morti un 64enne di Flumeri e un 76enne di Ariano Irpino ricoverato in Area Covid. Nel presidio risultano ricoverati 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 24 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva; 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid.