Distacco della fornitura di acqua, Assocasa: «Fermate l'Alto Calore»

Assocasa torna all’attacco di Alto Calore servizi e si rivolge di nuovo al Prefetto di Avellino Paola Spena. Nelle mani dell’inquilina di Palazzo di Governo la missiva con cui il presidente dell’associazione, Elio Amodeo, evidenzia: «Si sta procedendo al distacco della fornitura di acqua ed alla rimozione dei contatori non solo degli alloggi popolari Acer occupati abusivamente, ma anche di quelli per i quali è stato richiesto il subentro nell’assegnazione o la regolarizzazione ai sensi della legge o che comunque non sono oggetto di un’ordinanza di sgombero divenuta esecutiva. Fornitura che viene interrotta senza alcun avvio del procedimento, come invece stabilito da Arera. Distacchi che, a nostro avviso, appaiono illegittimi».

Intanto, il Comune è pronto a supportare le 406 famiglie che, secondo la graduatoria regionale definitiva, hanno diritto ad avere un alloggio pubblico.

L’assessorato alle politiche abitative, guidato da Marianna Mazza, a partire dalla prossima settimana, aprirà appositi punti di ascolto per fornire assistenza.