Si intensificano i controlli sul territorio comunale per il corretto conferimento dei rifiuti «porta a porta». Ad annunciare il giro di vite è l'assessorato all'Ambiente del Comune di Solfora con il delegato al ramo Gabriele Buonanno che mira a sensibilizzare i cittadini al decoro e lancia il piano per una «città pulita».

L’intento è quello di accertare le cause degli abbandoni di di rifiuti che sono sempre più frequenti sia nel centro urbano sia nei quartieri periferici. Si lavora, per questo, su due fronti: da un lato, i cittadini e le utenze non domestiche che infrangono i regolamenti; e dall'altro, chi abbandona i rifiuti indiscriminatamente sul territorio comunale oppure fuori dai propri cassonetti. «Il Comune di Solofra in collaborazione con la polizia municipale - fa sapere l'assessore delegato all’Ambiente Gabriele Buonanno - è stata avviata un'attività di monitoraggio del territorio comunale sia in centro sia nelle periferie diretto a contrastare l'abbandono dei rifiuti, ma anche e soprattutto la raccolta non differenziata degli stessi».

Il programma viene esteso anche per l'abbandono delle deiezioni canine in città: «L'azione - prosegue l’assessore De Stefano - si rende necessaria per sensibilizzare i cittadini locale all'educazione e civiltà che sono concetti fondamentali per vivere in una comunità. Si tratta anche di sensibilizzare l'utenza a una corretta differenziata evitando delle mini discariche nelle zone periferiche della città».

Si punta dunque a fornire l'ulteriore spinta da parte dell'amministrazione comunale per migliorare il servizio di conferimento, il decoro cittadino e la vivibilità. Un contrasto alla piaga dell'abbandono di rifiuti in zone periferiche e verifiche puntuali, presso abitazioni, esercizi e attività per il corretto conferimento dell'immondizia in forma differenziata per tutelare il decoro, l'igiene e l'ambiente.

Un modo per contrastare anche episodi di inciviltà che macchiano l'immagine cittadina. Gli agenti delle polizia locale quindi saranno impegnati su varie questioni e fenomeni. Rientra nel piano dell'assessorato all'ambiente l'attenzione in particolare sul conferimento corretto dei relativi rifiuti differenziati, alla sorveglianza per mancato rispetto della norma sulle deiezioni canine, ma anche le discariche rifiuti e sversamenti illeciti.

«I controlli serviranno per accertare violazioni amministrative - spiega ancora l'assessore all'ambiente Gabriele Buonanno - all'interno del territorio in materia ambientale. Intento è anche raggiungere importanti risultati in termine di raccolta differenziata ed essere tra i Comuni ricicloni limitando anche l'aggravio dei costi a carico della collettività. I controlli rappresentano un deterrente sia per l'abbandono che per l'errato conferimento».

L'utenza, ricorda infine Buonanno, «ha a disposizione tutti gli strumenti per poter conferire in maniera adeguata tra il calendario informativo, un centro di raccolta comunale a disposizione con incentivi attraverso l'eco-card per una riduzione sulle bollette e dei numeri informativi. Inoltre, si tratta anche di non far sporcare il territorio urbano e di non scaricare costi, problemi e disagi anche sui cittadini virtuosi che collaborano al sistema di raccolta rifiuti sia nel conferimento porta a porta che presso il centro di raccolta comunale». Dunque, quella avviata dall’amministrazione comunale di Solofra è una battaglia di civiltà per restituire decoro alla città e aumentare il livello di vivibilità sia nel centro urbano sia in periferia.