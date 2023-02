Furgone bruciato in Alta Irpinia, pista dolosa: è giallo sulle cause

Furgone in fiamme in Alta Irpinia, è giallo sulle cause. Non si esclude, infatti, che alla base ci possa essere l'azione di qualcuno. Si batte principalmente la pista dolosa. Infatti, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per l'incendio divampato a Castelfranci la notte scorsa, Le fiamme, che sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Montella che hanno anche messo in sicurezza l'area, hanno interessato il veicolo commerciale parcheggiato in Contrada Vallicelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella che hanno raccolto una serie di elementi utili all'attività investigativa.