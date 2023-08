Invaghito di una donna, le tende un agguato e le distrugge l'auto: arrestato stalker a Casalbore

Invaghito di una donna, la perseguita, la molesta e le tende un agguato. Poi le distrugge l'auto mentre la signora era a bordo. A finire in manette un 68enne della provincia di Benevento. L'uomo è stato raggiunto da un provvedimento del gip del Tribunale di Benevento eseguito dai carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino. Per il 68enne sono scattati i domiciliari, oltre al divieto assoluto di comunicare anche telefonicamente con persone diverse dai familiari conviventi. Deve rispondere di atti persecutori e lesioni personali aggravate.

I fatti sono accaduti a Casalbore.

L’uomo – secondo l'accusa - con condotte reiterate aveva assunto atteggiamenti molesti e assillanti nei confronti della donna, anche in presenza del marito e di altri familiari della vittima. Le faceva telefonate, visite non gradite e appostamenti nelle strade abitualmente frequentate dalla donna cagionando a quest'ultima un perdurante e grave stato di ansia e paura. Tanto che la donna è stata costretta a cambiare abitudini di vita. In un episodio il 68enne le tese anche un agguato. Con il volto travisato e armato di una mazza di legno con punta di ferro, assaltò e danneggiò la vettura della donna mentre quest’ultima era a bordo. Una persona intervenuta a difesa della donna ebbe una colluttazione con il 68enne, riportando delle lesioni.