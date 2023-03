Svaligiata un'altra tabaccheria, rubate sigarette per 3mila euro

La banda delle tabaccherie colpisce ancora in Irpinia. Questa volta è stata interessata l'Alta Irpinia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi per il furto perpetrato questa notte in un tabacchi di Calitri.

I ladri sono entrati nell’esercizio commerciale rompendo il vetro della finestra del bagno. Sono state rubate stecche di sigarette per un valore complessivo di circa 3mila euro.

I militari sono alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori e per verificare se possa trattarsi della stessa banda che ha messo a segno altri colpi identici in provincia.