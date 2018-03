Lunedì 19 Marzo 2018, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 07:07

Controlli a raffica in Alta Irpinia da parte dei Carabinieri. Effettuati numerose perquisizioni e diversi posti di blocco. Nel corso di questi servizi specifici, i militari hanno bloccato un 50enne di Volturara Irpina, un 41enne della provincia di Salerno ed un 29enne di Teora perchè trovati in possesso di un coltello artigianale, di una mazza da baseball e di tre coltelli a serramanico. Per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino.