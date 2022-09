Realizzano un sistema abusivo per rubare l'acqua e irrigare i campi: presi

Irrigavano i campi a costo zero. Due cinquantenni avevano realizzato un rubinetto per far arrivare l'acqua nei propri terreni senza sborsare un euro. I Carabinieri della Stazione di Castelfranci li hanno sorpresi e denunciati. Nello specifico, presso un rudere di Castelfranci, i militari hanno constatato la rimozione dei sigilli, apposti dalla società fornitrice a chiusura della valvola dell’acqua, nonché l’installazione di un rubinetto, al fine di guadagnare illecitamente la fornitura di acqua per l’irrigazione di terreni agricoli. Ultimati gli accertamenti, entrambi i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto aggravato.