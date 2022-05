Ruba auto il giorno dopo essere uscito dal carcere: torna dietro le sbarre

Ruba un’auto il giorno dopo essere uscito dal carcere. Per un 63enne di Pagani è stato rapido il ritorno dietro le sbarre. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, hanno arrestato a Montella l’uomo della provincia di Salerno, per il furto di un’autovettura. I militari, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, hanno proceduto al controllo di un’autovettura. Dagli accertamenti svolti è emerso che l’auto era stata rubata poco prima. Il 63enne dal Salernitano aveva raggiunto l’Alta Irpinia con l’intenzione di compiere furti. Ma non ha avuto il tempo. I Carabinieri hanno fatto saltare il suo piano. Per il 63enne è dunque scattato il provvedimento di arresto ed è finito dietro le sbarre del penitenziario di Avellino. Quasi un record. Era stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Salerno solo la sera prima, dove era detenuto per altri reati.