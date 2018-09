Giovedì 20 Settembre 2018, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfondato con l'ariete lo sportello bancomat a Bisaccia. È accaduto questa notte, presso la filiale della Banca Popolare di Bari. I malviventi, con un artigianale ariete in ferro, hanno tentato di sfondare la vetrata laterale dello sportello ATM esterno. Ma l'intento criminale non si è concretizzato e i delinquenti sono stati costretti a una precipitosa fuga prima dell'arrivo dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che hanno eseguito una serie di rilievi tecnici per l'identificazione dei responsabili. Indagini in corso.