Vola giù nella scarpata con l'auto, ferito un ragazzo di 23 anni

Vola giù nella scarpata con l'auto per diversi metri, in ospedale un giovane dell'Alta Irpinia. L'incidente è avvenuto in contrada San Guglielmo a Sant'Angelo Dei Lombardi. Coinvolta una sola autovettura, che dopo aver sbandato è finita in una scarpata. Alla guida un ragazzo di 23 anni di Nusco, che è rimasto ferito. È stato tratto in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Lioni e consegnato ai sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza dai caschi rossi.

