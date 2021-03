Guasto sulla rete, ecco dove manca l'acqua a Benevento

BENEVENTO - Interruzione idrica a Benevento nella serata. E' il gestore Gesesa a informare che dalle 21 a mezzanotte ci saranno problemi con la fornitura dell'acqua nel capoluogo a causa di un guasto improvviso sulla rete in via M. Russo. «Saremo costretti ad interrompere l'erogazione del servizio idrico - si spiega nella nota - dalle 21 a mezzanotte nelle seguenti zone della città di Benevento: viale Principe di Napoli (lato destro); via Leonardo Bianchi; via I Maggio, via Clino Ricci, via Mariano Russo, via XXV Luglio, via Francesco Paga, Lungo Calore Manfredi di Svevia, via Battaglia da Benevento, via Ievolella, via Falcone Borsellino, via Valfortore e via de Giovanni». La società ricorda che, per segnalare emergenze e guasti, è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800511717 e che si possono segnalare disservizi anche dal proprio smartphone con l’App My Gesesa.

Ultimo aggiornamento: 15:59

