Airola, rubinetti a secco: «Garantiti servizi specifici»

Sopensione idrica, domani mattina, in alcune aree del centro sannita. A renderlo noto è l'amministrazione comunale di Palazzo Montevergine che ha assicurato: «Nella giornata di domani saranno posti in essere servizi specifici a supporto della parte della popolazione ricadente nell'area del territorio comunale che resterà priva di acqua».

In particolare, il primo cittadino Vincenzo Falzarano, il delegato alla Protezione civile Imma Refuto ed il delegato al Distretto Eic Eugenio Boccalone, hanno evidenziato che «saranno messe a disposizione dei cittadini delle zone in questione una autobotte per gli usi non alimentari dell'acqua e confezioni di acqua minerale».

Dall'ente comunale precisano che domani sarà sospesa l'erogazione idrica, dalle ore 8 alle ore 12:30, e che le zone interessate saranno via Verli, via Pace, via Profica e via Tricitiello nonchè in piazza San Donato per «indifferibili necessità manutentive del gestore»