Benevento, associazioni sannite domani in piazza IV Novembre contro l'autonomia differenziata

Una rete di organizzazioni sannite si prepara a manifestare contro l’autonomia differenziata, proprio in concomitanza con l’approdo del disegno di legge in Senato previsto per domani.

La "Rete Sannita No Autonomia Differenziata" comprende una serie di organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti civili, ambientali e sociali.

Tra queste Libera, il Comitato Sannita Acqua Bene Comune, le Acli provinciali di Benevento, l'Anpi Benevento, l'Arci, il Laboratorio per la Felicità Pubblica, l'Auser, Legambiente Benevento e la CGIL.

La manifestazione, programmata per domani alle 17:30 in Piazza IV Novembre, rappresenta una risposta unitaria contro il disegno di legge che, secondo i promotori, aumenterebbe le disuguaglianze nei diritti e accentuerebbe ulteriormente le disparità territoriali già esistenti.