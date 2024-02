Servizi per gli anziani, rivive il «San Pasquale»

Inaugurata oggi, alla presenza dell'amministrazione comunale di Benevento e delle massime autorità civili, militari e religiose, la Casa Albergo San Pasquale situata in via dei Longobardi a Benevento, una struttura semiresidenziale dedicata agli anziani, completamente ristrutturata e affidata in gestione alla coop «Il Gabbiano».

«Il complesso – ha spiegato Antonio Netti, vice presidente e ad della coop – è rimasto chiuso per tantissimi anni, abbiamo lavorato molto per riqualificarlo dal punto di vista strutturale-impiantistico.

Attualmente ci stiamo adoperando per creare una equipe di professionisti (operatori socio sanitari, educatori ed altre figure) attraverso la quale offrire un servizio efficiente che possa dar lustro alla casa albergo ma anche alla città di Benevento.

Il Comune ha pubblicato un avviso finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione dei 16 posti disponibili. Per le prime 6 iscrizioni, la cooperativa ha avviato una promozione che sarà valida per il primo anno: la retta mensile per la singola persona sarà di 1.000 euro anziché 1.300, mentre per le coppie la quota da versare ogni mese sarà di 1.200 euro invece che 1.300.

«Andiamo avanti nel potenziare il welfare – ha commentato il sindaco Clemente Mastella – in città, offrendo la possibilità a coloro che ne abbiano necessità di affrancarsi dal bisogno. Avere questa struttura, che è una sorta di semi-convitto ma a livello alberghiero è importante. Ho dato indicazione ai gestori di porsi con spirito quasi evangelico nei confronti delle persone che verranno qui».

“Sarà un luogo di benessere – ha aggiunto l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Carmen Coppola -, di assistenza e di cura che rappresenta un importante passo avanti per la tutela fisico-mentale dei nostri anziani”.

Per informazioni è possibile inviare una mail agli indirizzi casaalbergos.pasquale@gmail.com – casasanpaquale@comunebn.it, oppure telefonare allo 0824/772675, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30.