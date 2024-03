Benevento, rubinetti a secco: l'Unisannio sospende le attività

In seguito all'interruzione idrica prevista per lavori sul cantiere dell’Alta Velocità, come comunicato in un'ordinanza sindacale, tutte le strutture universitarie rimarranno chiuse nella giornata del 5 aprile 2024.

L'interruzione dell'approvvigionamento idrico impatterà sul regolare svolgimento delle attività accademiche e amministrative. Pertanto, per garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che frequentano il campus, si è deciso di chiudere le strutture universitarie per l'intera giornata.