Rogo doloso all'osteria, caccia ai responsabili

Fiamme davanti all'ingresso di un ristorante in città al viale Principe di Napoli, al rione Ferrovia. Nessun dubbio che si sia trattato di un rogo doloso. Gli agenti della Polizia scientifica, hanno infatti rilevato tracce di liquido infiammabile sullo scalino. Il ristorante preso di mira è «Nikila». L'allarme è scattato nella notte, poco dopo l'una, con una telefonata al 115; sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno domato le fiamme impedendo il loro propagarsi all'interno del ristorante.

Quanto ai danni, oltre alla saracinesca e alle piante collocate davanti al locale, spiega il proprietario Nicola Giangregorio, le fiamme hanno danneggiato anche la porta in legno e parte del pavimento, anch'esso in legno. Dopo i primi interventi degli agenti della Volante della Questura giunti sul posto in nottata nell'immediatezza del rogo, per tutta la mattinata sono continuate le indagini, che sono ora coordinate anche dagli agenti della Squadra Mobile.

I possibili motivi dell'atto di intimidazione sono tutti da individuare, c'è chiaramente la consueta pista del racket, tenuto conto delle modalità dell'attentato, ma gli inquirenti non trascurano altre ipotesi.

Il titolare non ha potuto fornire agli inquirenti elementi certi per individuare gli autori del danneggiamento. Intanto è però emerso che il locale lo scorso 13 gennaio è stato già preso di mira dalla mala, con il furto di alcune centinaia di euro dal registratore di cassa.