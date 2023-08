Al «Palmieri-Rampone» l'Australia solidale

L'istituto superiore «Palmieri-Rampone-Polo» incontra l’Australia e rinnova il patto di solidarietà con la delegazione della Federazione delle Associazioni Campane in Australia che già in passato si era resa protagonista di azioni importanti di solidarietà, sia rispetto alla scuola che rispetto al territorio sannita.

Il dirigente scolastico Nazzareno Miele ha incontrato John Di Fede originario di Paduli, presidente della Federazione citata (che raccoglie circa 50 associazioni registrate e riconosciute dalla Regione Campania), nonché presidente di «Campania Sport & Social Club» di Adelaide, conduttore radiofonico presso Radio Italia 531 nel Sud Australia assieme, a Nic Minicozzi, di Paduli, fondatore e referente legale del Club Campania di Adelaide.

La Federazione dopo l'alluvione dell'ottobre 2015 si è fatta carico di gran parte dei costi per ripristinare la palestra pesantemente danneggiata, donando alla comunità dell’intera provincia una struttura polifunzionale ed all’avanguardia.

L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione ed il preside Miele ha sottolineato come il valore della solidarietà ed il sostegno tra enti, possano rappresentare un dono prezioso per la scuola, intesa soprattutto come comunità educante, sinonimi di civiltà e consapevolezza.