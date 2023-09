In 12 anni il Sannio perde il 16,8% dei giovani

In un contesto nazionale drammaticamente segnato dalla denatalità e dalla fuga"dei giovani verso contesti nei quali è più facile realizzare il proprio potenziale lavorativo e umano, Benevento e la sua provincia si inseriscono nella "top 20" delle province più colpite da questo trend, per la precisione al 19° posto della classifica. I dati sono quelli della Cgia Mestre, riferiti al periodo 2012-2023. Un arco di tempo nel corso del quale la provincia di Benevento ha perso il 16,8% della popolazione tra i 18 e i 34 anni ( in termini assoluti ben 11.405 unità).

A spiegare le implicazioni negative di questo stato di cose è il Centro studi della città veneta: «La contrazione della popolazione nella fascia di età più produttiva della vita lavorativa sta arrecando grosse difficoltà alle aziende italiane.

Molti imprenditori, infatti, faticano ad assumere personale, non solo per lo storico problema di trovare candidati disponibili e professionalmente preparati, ma anche perché la platea degli under 34 pronta ad entrare nel mercato del lavoro si sta progressivamente riducendo. Insomma, la crisi demografica sta facendo sentire i suoi effetti e nei prossimi anni la rarefazione delle maestranze più giovani è destinata ad accentuarsi ulteriormente».

In una Campania che, nel periodo di riferimento, perde a livello regionale il 12,7% della popolazione giovanile, fa peggio di Benevento solo la provincia di Avellino (meno 17,9%). Salerno perde invece il 14,6%, mentre Caserta e Napoli, con lo stesso dato (meno 11,4%), sono leggermente al di sopra della media nazionale.