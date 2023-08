Tentata estorsione, denunciato parcheggiatore abusivo a Benevento

Un parcheggiatore abusivo è stato denunciato per tentata estorsione in seguito ad un episodio avvenuto in una strada centrale di Benevento. L'uomo nello scorso mese di giugno aveva preso di mira una coppia della Val Fortore pretendendo che non parcheggiassero la macchina sulle strisce blu ma su un'area contrassegnata dalla segnaletica orizzontale e chiedendo loro del denaro.

I coniugi si erano opposti alla richiesta ed avevano lasciato l'auto negli stalli a pagamento salvo poi ritrovare, al ritorno, la carrozzeria rigata. All'individuazione del 41enne, residente in provincia di Benevento, sono giunti i carabinieri della stazione di San Giorgio La Molara, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo e supportati dal nucleo operativo e mobile di Benevento.

Nello specifico, i militari hanno visionato le immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona e li hanno incrociati con i riconoscimenti fotografici.

Nei confronti del parcheggiatore abusivo è stata anche proposta l’emissione del daspo urbano con allontanamento dal luogo dove ha provato ad estorcere denaro alla coppia.