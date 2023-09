Benevento, i vigili urbani intensificano i controlli: scattano multe «salate» e sequestri

Dalle prime ore della mattinata, su disposizione del comandante della polizia municipale Fioravante Bosco, i vigili urbani hanno messo in campo diversi controlli nel capoluogo. Nell'ambito di specifiche attività per contrastare le violazioni al Codice della strada, sono stati sottoposti ad accertamenti di polizia stradale diversi veicoli e conducenti, tra l'altro già attenzionati durante l'ordinaria attività. In particolare, in piazza Piano di Corte, in prossimità delle scuole elementari, dove si registrava un traffico intenso, i vigili hanno controllato una moto Sh, il cui conducente è risultato sprovvisto della patente di guida (mai conseguita), della revisione e dell'assicurazione Rc verso terzi, nonstante circolasse in zona a traffico limitato, senza la prescritta autorizzazione. Per questo la municipale ha fatto scattare multe per oltre 5.000,00 euro, oltre al sequestro amministrativo del mezzo.

In piazza Catullo, invece, un'altra pattuglia della polizia municipale ha sottoposto ad accertamenti una serie di veicoli, di cui 3 sono risultati sprovvisti di copertura assicurativa e revisione periodica.

Un'altra auto è risultata scoperta dall'assicurazione in via Cassella. Tutti i veicoli sono stati sequestrati ai fini della successiva confisca.