BENEVENTO - Siglato a Napoli, nella sede della Regione, il protocollo d’intesa tra Regione, Provincia, Consorzio di bonifica Sannio Alifano, Coldiretti, Confagricoltura e Cia che istituisce la cabina di regia territoriale per la realizzazione delle opere irrigue della risorsa accumulata dalla diga di Campolattaro sul fiume Tammaro. Il documento, siglato dai Presidenti della Regione, Vincenzo De Luca, della Provincia, Nino Lombardi, del Consorzio di Bonifica, Franco Della

Ratta, della Coldiretti, Gennarino Masiello, della Confagricoltura, Antonio Casazza, della Cia, Carmine Fusco, avvia uno studio di fattibilità o Masterplan a servizio di tutto il territorio sannita. Secondo le intese raggiunte in piena condivisione tra tutti i firmatari, infatti, la Provincia di Benevento avrà il compito di rappresentare tutto il territorio sannita e avrà la responsabilità del coordinamento del lavoro per il Masterplan.

