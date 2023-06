Festa del Sacro Cuore, predisposto il piano traffico

L’assessore al Traffico Attilio Cappa ha predisposto un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale in occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù, in programma da domani a domenica. La manifestazione si svolgerà presso l’area circostante della Chiesa, tra il piazzale Oasi Padre Pio, viale Mellusi e via Pietro Nenni.

Nello specifico dalle ore 19:00 alle ore 24:00 dal 16 al 18 giugno chiusura al traffico veicolare di via Meomartini, nel tratto compreso tratto dall’incrocio con via Marco da Benevento a quello con via Bucciano; di viale Mellusi, nel tratto tra l’incrocio con via Meomartini e quello con via La Salle; di via Pietro Nenni nel tratto da piazza Meomartini all’ingresso del parcheggio Oviesse; di piazza Meomartini.

Per il passaggio della Processione con l’effigie del Sacro Cuore (17 giugno con inizio in programma dalle ore 18:00), chiusura al traffico veicolare delle seguenti strade cittadine: via Meomartini, via Bucciano, via Jacopo da Benevento, via Cupa dell’Angelo, via Nenni, via Vetrone, via Vanvitelli, viale Mellusi.

Dalle ore 8:00 del 16 giugno e fino alla conclusione della festa (18 giugno), è istituito il divieto di sosta con tabellina ‘Rimozione coatta’ in via Meomartini dall’incrocio con via Marco da Benevento all’incrocio con via Bucciano; in viale Mellusi nel tratto compreso tra l’incrocio con via Meomartini e quello con via La Salle; in via Nenni all’altezza dell’ingresso del punto vendita Oviesse; in piazza Meomartini.