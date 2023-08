Auto in fiamme a via Roma: paura in centro

Attimi di paura intorno alle 18,30 a Telese Terme, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto viaggiava lungo la centralissima via Roma quando dal vano motore hanno iniziato propagarsi fumo e fiamme.

Tanto spaventato per la donna alla guida che è però riuscita a fermare l’auto - una Fiat Uno a metano - e a mettersi in salvo. Immediato l’allarme con l’arrivo sul posto dei caschi rossi del locale distaccamento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e spento le fiamme. Sul posto per decongestionare il traffico anche i vigili urbani. Da chiarire cosa abbia scatenato il rogo.