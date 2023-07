Benevento: maxi rissa nel centro storico, coinvolti dieci ragazzi

Mega rissa tra giovani durante la notte tra martedì e mercoledì nel centro storico di Benevento a piazza Arechi II, conosciuta dai beneventani come piazzetta Vari. L'episodio si è verificato nel bel mezzo della notte, poco dopo mezzanotte, quando un gruppo di giovani sarebbero entrati in contatto fisico.

La rissa probabilmente è stata scatenata da qualche parola di troppo. Circa una decina i ragazzi coinvolti, alcuni di loro sono stati accompagnati dai soccorritori del 118 in Pronto soccorso, altri si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

I residenti della zona, svegliati a causa del trambusto in strada durante la notte, hanno avvertito le forze dell'ordine. Sul posto Polizia e Carabanieri, che ora hanno dato il via alle indagini per ricostruire l'accaduto e risalire all'idendità dei partecipanti alla rissa.