Montesarchio, nuovo regolamento per una Protezione Civile "più inclusiva"

Il consiglio comunale di Montesarchio ha approvato, all'unanimità, il nuovo regolamento di Protezione Civile.

L'iter è stato seguito dalla consigliera delegata Anna Iachetta che ha spiegato: «Si tratta di un adeguamento importante per rendere la Protezione Civile più aperta e più inclusiva, estendendo la possibilità di partecipazione anche ai diversamente abili, agli over 65 e agli under 18, chiaramente disciplinandone i campi d'azione. Un'attenzione particolare è stata rivolta al Coc che, un mese fa circa, è stato aggiornato con nuove professionalità competenti nei vari settori.

Sono orgogliosa - ha aggiunto - del risultato ottenuto perché negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere quanto importante sia il ruolo della Protezione Civile nella tutela dell'integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e del pericolo derivante da catastrofi o eventi calamitosi come il rischio idrogeologico.

Proprio per questo si è ritenuto necessario adeguare il regolamento alle normative vigenti che, in tal modo, consentono al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di diventare un Ente di Terzo Settore per poter essere iscritto nel RUNTS»

Iachetta ha ringraziato l'amministrazione comunale e i consiglieri, la struttura tecnica dell'ente e i volontari della Protezione Civile.