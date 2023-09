Arriva la prima Festa del pomodoro: tra tradizione e inclusione

Si svolgerà giovedì, alle ore 17, presso il ristorante Arcadia in contrada San Chirico la prima edizione del Festival del pomodoro. Protagonista sarà un'icona della cultura gastronomica italiana: la salsa di pomodoro. All'evento di presentazione, moderato dal direttore della coop sociale Radici Massimo Trucco, previsti gli interventi del sindaco di Benevento Clemente Mastella, dell'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone, dell'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola, del coordinatore Ambito B1 e dirigente del Comune di Benevento Gennaro Santamaria, del coordinatore Servizi sociali Comune di Benevento Stefania Vesce, del direttore generale del consorzio Matrix Simone Caner, della presidente cooperativa sociale Radici Livia Di Blasio, del coordinatore del progetto Sai Msna Comune di Benevento Irene Grasso.

L'evento, che fa seguito all'edizione zero del 2022, è concepito e realizzato dai ragazzi accolti presso il progetto SAI MSNA (Sistema di accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati) del Comune di Benevento è un’occasione di incontro che consentirà di approfondire diversità e similitudini relative all'arte culinaria e di confrontarsi su idee ed usanze stratificate nel corso del tempo, allo scopo di accorciare le distanze. L'obiettivo è costruire un momento di condivisione e interculturalità permettendo ai beneficiari di conoscere questa antica tradizione radicata nel nostro territorio. Lo storico rito di produzione e imbottigliamento delle conserve dunque è stato strumento di inclusione e un video delle fasi che hanno coinvolto i ragazzi in quest'esperienza sarà mostrato nel corso dell'evento di giovedì.