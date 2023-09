San Giorgio del Sannio, per la Corte d'Appello «non fu un furto d'acqua»: assolto

Si è svolto davanti alla Corte d'Appello di Napoli, il processo a carico di Pompeo Masone, 58 anni, di San Giorgio del Sannio, imputato di furto aggravato di acqua ai danni della società Alto Calore Servizi, difeso dall'avvocato Vittorio Fucci. Secondo l'accusa l'uomo, in concorso con un'altra persona, al fine di trarre profitto per sé e per altri, utilizzando un tubo metallico e costituendo di fatto un vero e proprio bypass, che avrebbe attraversato orizzontalmente la parete dell'abitazione dell'imputato, avrebbe sostituito la porzione di conduttura che avrebbe dovuto, invece, ospitare il relativo contatore idrico dell'Alto Calore. Così si sarebbe impossessato dell'energia idrica, provocando alla stessa Alto Calore un danno quantificato in circa 4.000 euro. I fatti, accertati a San Giorgio del Sannio, risalgono all'ottobre del 2017.

Il 58enne era stato già condannato, in concorso con un'altra persona, dal Tribunale di Benevento, nel marzo del 2022, a 6 mesi di reclusione. La Corte d'Appello, invece, è stata di diverso avviso e, accogliendo la tesi del legale Fucci, ha assolto il Masone.