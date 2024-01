Vandali in azione in piazza Tiziana Della Ratta, dove dei balordi hanno preso di mira gli addobbi floreali sistemati nelle nuove aiuole. La denuncia arriva dall'assessore comunale ai Lavori Pubblici Valerio Viscusi che non nasconde il rammarico per quanto accaduto. In particolare l'esponente della giunta Riccio ha voluto ricordare come piazza Della Ratta rappresenti uno dei passaggi obbligati per quanti vengono a visitare Sant'Agata. Un'area, inoltre, interessata proprio in questi mesi da importanti lavori di riqualificazione.

«L'anno 2023 - racconta Viscusi - si è chiuso con un brindisi augurale dell'amministrazione in piazza Tiziano Della Ratta per annunciare e presentare il nuovo impianto di luci pubbliche di uno spazio accogliente e luminoso. Un'area nella quale cittadini e visitatori possono comodamente sostare con le proprie vetture per raggiungere, in pochi minuti e pochi passi a piedi, il centro storico, viale Vittorio Emanuele III e diverse zone del centro urbano. Il 2024 si è aperto, però, nello stesso luogo, con un atto di inciviltà e vandalismo». «Pochi giorni fa - ricorda - eravamo qui, con il sindaco Salvatore Riccio e tutta la squadra amministrativa, ad ammirare una piazza che è divenuta un bellissimo biglietto da visita per chi arriva in città. Oggi dobbiamo prendere atto che qualcuno, che per usare un eufemismo definiremo solo come essere non dotato di giudizio né di moralità, ha estirpato alcune piante ornamentali da poco collocate nelle aiuole che circondano la piazza. Non è la prima volta che questo accade ed episodi simili, in altre zone del territorio, si sono verificati anche in passato. Abbiamo fatto diversi appelli per chiedere a tutti di aiutarci a custodire, preservare e rispettare i nostri spazi pubblici, soprattutto se con tanto impegno e dopo tanti anni questi spazi vengono riqualificati e resi fruibili. Se tali luoghi, però, vengono sistematicamente vandalizzati e sporcati senza rispetto i nostri sforzi perdono senso».

Come ricordato anche da Viscusi, Sant'Agata non è nuova ad atti vandalici di questo tipo. Dalle panchine della Panoramica ai vasi con i fiori che adornano il ponte sul Martorano, non si perde occasione per ribadire la propria inciviltà. Non da meno poi, quanti trasformano le grandi fioriere di viale Vittorio Emanuele III in pattumiere gettandovi lattine, cartacce e sigarette. «Naturalmente - tiene a sottolineare l'assessore - anche in questo caso, le autorità si sono già attivate per individuare i devastatori, anche attraverso i sistemi di videosorveglianza, ma quello che chiediamo a tutti, ancora una volta, è di aiutarci a tenere con decoro e cura i nostri spazi pubblici e pertanto invitiamo i cittadini attenti a segnalare alle preposte autorità e all'ente eventuali episodi disdicevoli come quello accaduto in piazza Della Ratta».