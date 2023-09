Provinciale 79 Telese-Cerreto: affidati i lavori di messa in sicurezza

In corso con procedura negoziata l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale 79 San Salvatore Telesino-Telese Terme-Cerreto Sannita. Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ricorda come il progetto definitivo esecutivo sia stato redatto ed approvato dal settore Infrastrutture della Provincia anche a seguito di intese con il sindaco di San Salvatore Telesino.

L’importo dell’intervento è di 200mila euro messi a disposizione con apposito decreto ministeriale. Il presidente della Provincia Lombardi, nel commentare la notizia, ha affermato che «sono state rispettate le tempistiche previste dalle norme e dai regolamenti per la redazione degli atti progettuali e la loro approvazione, tutti sempre seguiti con il dovuto impegno e la massima attenzione a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini».