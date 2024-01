Valle Telesina, controlli in un cantiere: denuciati tre imprenditori, sospesa un'attività

Nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al contrasto del lavoro irregolare, i carabinieri della stazione di Cerreto Sannita e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, nella giornata di ieri hanno denunciato tre imprenditori edili per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari, al termine dell'ispezione al cantiere allestito per la ristrutturazione di un edificio privato nel centro cittadino, hanno riscontrato diverse irregolarità per «mancata predisposizione per i lavori in quota di adeguate impalcature o ponteggi, atte ad evitare la caduta dei lavoratori; non aver dotato di idoneo parapetto le scale in cemento; non aver predisposto idonei passaggi di veicoli e lavoratori per l'accesso alle varie aree del cantiere e mancato uso dei dispositivi di protezione individuali», con conseguente sospensione dell’attività. Tra l'altro, un imprenditore è stato anche denunciato e sanzionato per aver occupato un cittadino extracomunitario privo di idoneo permesso di soggiorno.

Scattate multe per un totale di 31.609,26 euro e sanzioni amministrative per 12.820 euro.

Prosegue, dunque, in maniera incessante l'attività di vigilanza e controllo dei carabinieri anche nel settore dell'edilizia pubblica e privata. Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva.