Baia Domizia, code e ombrellini per il concerto di Geolier all'Arena dei Pini

Oggi Baia Domizia si è svegliata accogliendo, sin dalle prime ore del mattino, centinaia di giovanissimi arrivati per assistere al concerto di Geolier. Nel corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina presso il lounge dell’Arena Village, il sindaco di Cellole Guido Di Leone ha espresso tutta la sua soddisfazione per il grande successo che il Summer Festival dell’Arena dei Pini, giunto alla terza edizione, sta raccogliendo anche quest’anno.

«Le novità di quest’anno sono molte. Tra queste l’area village allestita per gli ospiti che verranno ad assistere agli spettacoli organizzati presso l’Arena dei Pini. Questa sera ad esibirsi sarà Geolier, con uno spettacolo che ha registrato il sold out.

Il concerto in programma oggi fa parte di un progetto ambizioso che ha acquistato rilevanza anche a livello nazionale. Dalle prime ore di questa mattina tantissimi ragazzi sono in fila per accedere all’area del concerto», ha dichiarato il sindaco.

Il sindaco Guido Di Leone e l'assessore Giuseppe Ponticelli

Ad assistere i tanti giovani che hanno sfidato il caldo di questa giornata pur di accaparrarsi un posto nelle prime file sono i volontari della protezione civile, che alleviano la lunga attesa con gli idranti. «Parte fondamentale di questo progetto così importante sono le persone che collaborano con noi per l’organizzazione e la gestione degli eventi. Ringrazio le forze dell’ordine, la protezione civile, i volontari e tutti gli sponsor che hanno sostenuto questa iniziativa. Oggi, grazie alla collaborazione dell’assessore al turismo Giuseppe Ponticelli e del consigliere delegato agli eventi Francesco Barretta, l’Arena dei Pini è una bellissima realtà di Baia Domizia e Cellole. Il loro impegno dà seguito a questo progetto di cui sono molto orgoglioso», conclude il sindaco.

Quello di un Summer Festival all’Arena dei Pini è un sogno che si realizza di anno in anno, grazie agli spettacoli di qualità apprezzati dal pubblico.

«Non posso fare a meno di ricordare quando questa era solo un parcheggio in cui sostavano camion dell’immondizia. Già da allora sognavamo un’Arena che desse lustro a Baia Domizia. Oggi quel sogno si è realizzato: l’Arena dei Pini è una bellissima realtà per l’intero centro sud. Abbiamo lavorato molto, insieme ai tanti volontari che anche sotto al sole lavorano affinché tutto si svolga al meglio. Un grande ringraziamento va a loro. Sono contento di quello che abbiamo realizzato e auguro a tutti una buona estate», spiega l’assessore al turismo Giuseppe Ponticelli.

Grande soddisfazione espressa anche da Francesco Barretta. «Sono davvero soddisfatto della risposta delle persone che stanno partecipando in gran numero ai nostri spettacoli. Un programma così denso è il risultato di una collaborazione con varie realtà territoriali e non solo. Sarà un’estate ricca di eventi, anche di genere diverso, affinché siano garantiti a tutti divertimento e piacere», assicura il consigliere delegato agli eventi.

Il consigliere Francesco Barretta

Dopo i concerti di Mario Biondi e Geolier, nei prossimi giorni si esibiranno sul palco dell’Arena dei Pini tanti altri artisti. Questo è il programma completo:

4 agosto - Gigi D'Alessio

6 agosto - Francesco Gabbani

8 agosto - Lazza

11 agosto - Sfera Ebbasta

13 agosto - Nek e Renga

18 agosto - Nino D'Angelo

19 agosto - Biagio Izzo

20 agosto - Gianni Morandi