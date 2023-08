Per la Casertana lo spumante resta ancora in frigo. Eppure nel capoluogo si festeggia lo stesso.

La tanto attesa seduta del Consiglio federale di ieri ha di fatto ripescato ufficialmente la sola squadra B dell'Atalanta in sostituzione dell'escluso Siena, riservandosi poi di definire gli organici dei campionati di serie B soltanto dopo che il Consiglio di Stato il 29 agosto si pronuncerà sul ricorso della Reggina avverso l'esclusione dal torneo cadetto sancito sia dalla giustizia sportiva che dal Tar del Lazio.

Fatto sta che ieri, presso un locale tra via De Franciscis e via De Gasperi si è radunato un nutrito gruppo di tifosi per mettere in scena una sorta di anteprima di ciò che potrebbe avvenire tra qualche settimana. Si è formato, infatti, un corteo che poi ha sfilato per le vie del centro con tanto di bandiere e anche fuochi d'artificio. Un vero e proprio tripudio rossoblù, con i tifosi che indossavano le magliette del club, in festa per il ripescaggio dato per sicuro. Fino a tarda sera, davanti al Monumento ai caduti, i supporter hanno esultato e celebrato gli eroi in campo della prossima stagione Pro, bloccando il traffico ma contagiando di entusiasmo anche i passanti. Accolto l'invito della società a esporre bandiere rossoblù alla finestre per sostenere la squadra.

Invece, nel caso in cui l'ultimo livello della giustizia amministrativa dovesse confermare l'esclusione del club reggino, solo allora la Casertana potrà dirsi ufficialmente ripescata e avente diritto a partecipare al prossimo torneo di Serie C per effetto domino al posto del Brescia che le lascerebbe il suo posto andandosi, a sua volta, a collocare in serie B in luogo della Reggina. Insomma, chi si aspettava già oggi di festeggiare è rimasto deluso, anche se alla luce di quanto è avvenuto finora, si tratterebbe di aspettare ancora tre settimane. Del resto dal capoluogo della Calabria continuano ad arrivare notizie sconsolanti per l'ambiente calcistico reggino con i calciatori ancora tesserati con il club amaranto (solo lo svincolo di autorità della Federcalcio può lasciarli liberi di accasarsi altrove) che hanno deciso lo stop degli allenamenti, almeno per questi giorni, mentre il sindaco del capoluogo calabro sembrerebbe intenzionato ad attivare la procedura per l'iscrizione della squadra che rappresenti la città nel prossimo torneo di serie D. Già, perché Reggio Calabria rischierebbe di restare per un anno senza calcio se dovesse perdurare lo stato delle cose. Insomma, non è da scartare l'ipotesi che, alla fine, l'attuala patron della Reggina potrebbe desistere e non proporre più ricorso innanzi al Consiglio di Stato.

A margine, poi, del Consiglio federale di ieri, il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha annunciato che il campionato di serie C inizierà il 3 settembre, mentre lunedì saranno ufficializzati gironi e calendari con una X che riguarderebbe proprio la Casertana. Resta da capire, però, in quale girone questa incognita verrebbe collocata vista l'ampia distanza tra Brescia e Caserta, le città delle due squadre che si alternerebbero nella categoria. Insomma, tutto lascerebbe presagire che per la Casertana sia solo una questione di forma, ma è chiaro che non sbloccandosi la situazione prima del 30 agosto, cioè il giorno in cui il Consiglio federale si riunirà per ratificare quanto deciso dal Consiglio di Stato il giorno precedente, il club rossoblù si troverà in una situazione di chiara difficoltà nell'assemblare una squadra che già quattro giorni dopo l'eventuale ratifica del suo ripescaggio da parte della Federcalcio si troverà ad affrontare la prima partita di campionato. È possibile che il club rossoblù beneficerà quanto meno di una proroga per le operazioni di calciomercato (la data di chiusura è prevista per il primo settembre) oppure anche di poter esordire in campionato con qualche turno di ritardo per poi recuperare il tutto. Si vociferava di una seduta del Consiglio di Stato anticipata a prima di Ferragosto, ma si è rimasti soltanto nel campo delle voci.

Per quanto riguarda, infine, le indiscrezioni di mercato, l'ultimo nome emerso in ordine di tempo è quello di un portiere vecchia conoscenza del club rossoblù. È Bernardino D'Agostino, alla Casertana nella stagione 2014/2015 dove fu impiegato soltanto in un'occasione in un match di Coppa Italia di Lega Pro.