Covid, il dato choc di Caserta 23 positivi ogni cento test

C'è un numero che più di tutti preoccupa in queste ore: 23 positivi ogni cento tamponi eseguiti. Si tratta di una cifra riferita ai test eseguiti nelle farmacie, nei centri Asl e nei laboratori domenica. Di molti ancora non se ne conoscono i risultati.

Ma a giudicare dai flussi registrati ieri, dall'esaurimento dei kit nelle farmacie e in qualche caso anche nei laboratori la cifra appare destinata a schizzare ancora più in alto. Questo per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati