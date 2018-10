«Non rispetta gli accordi» Eurospin a Caserta non aprirà

Lunedì 22 Ottobre 2018, 08:00

La commissione consiliare Urbanistica del comune di Caserta ha espresso parere negativo all’apertura dell’Eurospin nell’area tra la via Appia e parco degli Aranci, in zona Centurano. Lo stop all’apertura della struttura commerciale a firma dei consiglieri che fanno parte della commissione presieduta da Andrea Boccagna è stato dato la settimana scorsa perché la società ha costruito la struttura commerciale non osservando la convenzione stipulata con il Comune. L’area dov’è oramai sorto l’Eurospin prevede che il 49% sia destinata come area commerciale mentre il restante 51% per la realizzazione di strutture a servizio del pubblico (come aree sportive, di svago o verde pubblico attrezzato). Questa divisione percentuale non è stata osservata, perché al momento esiste solo la struttura commerciale con annessi parcheggi.Nella convenzione con il comune di Caserta l’area in questione è stata destinata alla realizzazione del supermercato Eurospin, ma prevedendo un intervento più ampio inerente la costruzione di un complesso natatorio sportivo e commerciale per lo svago e il tempo libero con area a verde attrezzata per uso pubblico in via Appia in località Centurano. Il caso dell’Eurospin è stato oggetto di confronto da parte dei consiglieri che hanno effettuato anche dei sopralluoghi nel corso dei quali è stato verificato, quindi, che la convenzione non è stata rispettata. A questo aspetto si aggiunto anche quello relativo alla sicurezza stradale perché l’accesso, ma soprattutto l’uscita dall’Eurospin, è sulla via Appia, uno snodo pericoloso anche alla luce della elevata percentuale di incidenti.