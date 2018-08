Sabato 18 Agosto 2018, 16:45 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 17:41

Due rapine in due mesi, stessa modalità, uguale dinamica. All'ufficio postale di Trentola Ducenta le rapine sono di casa: un uomo, questa mattina, alle 10 e 15 circa, è entrato nella sede della posta di via Circumvallazione impugnando una pistola: «Questa è una rapina», ha dichiarato. Sul volto, un fazzoletto che lasciava intravedere soltanto gli occhi. E' riuscito a farsi consegnate oltre mille euro dai dipendenti e poi è fuggito a piedi, nello stesso modo del suo «collega» che a fine giugno fece irruzione nello stesso ufficio postale. Sul posto, due minuti dopo, si sono recati i carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso per rintracciare il malvivente.