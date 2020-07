Banksy, nuova opera nella metro di Londra: arrivano i ratti con le mascherine

I ratti invadono la metropolitana di Londra. Ma non si tratta di veri animali, bensì dell'ultima performance artistica di Banksy. Il misterioso street-artist si è travestito da addetto alla sanificazione e ha "decorato" l'interno dei vagoni della metro londinese con dei ratti. Gli animali, da sempre simbolo della critica sociale di Banksy, sono stati rappresentati stavolta con delle mascherine.

LEGGI ANCHE --> La Ragazza triste rubata al Bataclan domani restituita alla Francia: esposta a Palazzo Farnese

LEGGI ANCHE --> Furto al Bataclan, albergatore e commerciante di auto processati in Francia



Il titolo della campagna è "If you don't mask - you don't get". La critica è rivolta, dunque, a tutti coloro che non rispettano le norme anti-contagio da coronavirus , come appunto l'obbligo di portare la mascherina. L'artista ha pubblicato su Instagram il video della performance, che diventa così nella sua interezza la vera opera arte, travestimento incluso.





Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA