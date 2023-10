Bosch Clima Service, il servizio di Home Comfort arriva a Napoli

Sabato 14 ottobre, a Somma Vesuviana (Napoli), presso la sede di Paraedil srl, sarà inaugurato Bosch Clima Service, il servizio della divisione Home Comfort di Bosch Italia. Attraverso una rete di professionisti altamente qualificati, Bosch Clima Service risponde a ogni esigenza di comfort domestico, accompagnando e consigliando il consumatore: dalla scelta della soluzione più adatta all'assistenza e supporto tecnico, tutto da un unico solo affidabile interlocutore.

Trovare la soluzione ideale, affidabile e sicura per riscaldare o raffrescare la casa, ricevere assistenza per la riparazione e la manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale della propria abitazione o, più semplicemente, richiedere informazioni su come meglio gestire il proprio comfort domestico: finalmente è possibile. Affidandosi a Bosch Clima Service, l'utente può ottenere un servizio completo di assistenza e consulenza a 360 gradi, dall'installazione alla manutenzione dei prodotti di climatizzazione e riscaldamento Bosch, dall'igienizzazione periodica dei climatizzatori alla riparazione e manutenzione di caldaie, scalda acqua e pompe di calore.

A questo, si aggiungono la consulenza progettuale e amministrativa e la garanzia aggiuntiva.

La professionalità dei tecnici esperti, unita alla loro proverbiale competenza, all'affidabilità e alla realizzazione di un servizio su misura per ciascun utente, fanno di Bosch Clima Service l'alleato perfetto per assicurarsi il clima ideale in casa tutto l'anno attraverso soluzioni innovative e attente all'ambiente. Da oltre 100 anni, infatti, Bosch si impegna per offrire soluzioni per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria combinando efficienza, innovazione, tecnologia e design, con l'obiettivo non solo di garantire il massimo risparmio energetico, ma anche di salvaguardare il pianeta.

La gamma Bosch permette di offrire all'utente finale non solo i sistemi termotecnici tecnologicamente più avanzati, ma anche prodotti dal design moderno ed esclusivo, in grado di adattarsi a qualsiasi stile abitativo. Dalle caldaie a condensazione alle pompe di calore, passando per scalda acqua a gas, elettrici e in pompa di calore, termoregolazione, climatizzazione e solare termico: l'offerta Bosch è in grado di rispondere a tutte le esigenze dei consumatori.