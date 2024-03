Napoli, l'8 marzo lezioni gratuite di hacking etico con Talent garden

Si chiama Hack4good la giornata di formazione gratuita che Talent garden dedica all’ethical hacking, la formazione professionale per un sistema digitale ispirato a valori e principi etici e civili. L’obiettivo è infatti quello di divulgare le competenze fondamentali per individuare le vulnerabilità presenti nei sistemi e aiutare a risolverle. L’Ethical hacking è la pratica per la valutazione del rischio sulla sicurezza informatica che utilizza le stesse strategie degli hacker, con l'approvazione e l'autorizzazione dell'organizzazione in cui si sta operando.

L’appuntamento, l'8 marzo, dalle 10 alle 17, presso la sede di Talent garden Napoli in via san Giacomo, è tra i primi organizzati nella sede napoletana inaugurata lo scorso 5 ottobre. L’evento è gratuito, aperto a tutti, ed è interamente dedicato alle tecniche di sicurezza offensiva. L’obiettivo dell’evento è garantire una giornata di formazione di alta qualità sul tema: i docenti saranno Gaspare Ferraro, professore di cybersecurity dell'università di Genova e Riccardo Bonafede, ricercatore, entrambi nomi noti nel mondo della sicurezza informatica.

Il corso teorico terminerà con dei laboratori pratici con un numero limitato a 80 partecipanti: «Questo evento offre un’opportunità unica di imparare direttamente da due dei nomi più autorevoli nel campo della cybersecuriy le principali tecniche per la sicurezza digitale: imparare a difendersi dalle insidie sempre più frequenti sta diventando prioritario», spiega Irene Boni, ceo di Talent garden.



L’evento si estende per tutta la giornata con una prima parte dedicata allo studio più teorico della materia e una seconda parte dedicata a laboratori pratici.