Bambino di 3 anni si sveglia nella notte di Natale e apre i regali di tutta la famiglia: «È il Grinch»

Non è riuscito a resistere alla tentazione di scartare i suoi regali di Natale, e anche se era arrivato vicinissimo allo scoccare dell'ora X, la mattina del 25 dicembre, ha deciso di approfittare del favore della notte per aprire tutti i pacchetti messi dalla famiglia sotto all'albero. La storia di un bambino di tre anni della Carolina del Nord - da quel momento ribattezzato "Il Grinch", è diventata virale nella settimana natalizia doopo che il padre ha condiviso sui social la foto dei regali di tutta la famiglia aperti dal figlio impaziente alle 3 del mattino.

La storia natalizia, che resterà senz'altro negli annali della famiglia di Scott e Katie Reintgen, ha appassionato milioni di persone negli Stati Uniti.

I La coppia ha raccontato di essere stata svegliata di soprassalto nella notte dal loro bambino di tre anni che chiedeva a gran voce un paio di forbici per poter aprire i suoi nuovissimi spara-ragnatele di Spider-Man. Una volta in piedi, si sono ritrovati davanti a una scena scioccante: carta da regalo sparsa sul pavimento con tutti i regali in bella vista. Restavano ancora poche ore prima che gli altri due figli si svegliassero per scoprire cosa Babbo Natale avesse portato loro. Papà Scott ha pubblicato una foto della debacle su X e nel giro di poche ore ha collezionato milioni di visualizzazioni e commenti da parte di genitori di tutto il mondo che hanno condiviso le proprie disavventure natalizie legate ai bambini.

Yall. My three year old came down at 3am and unwrapped EVERYONE’S presents. pic.twitter.com/8dlfqdwHO7 — Scott Reintgen (@Scott_Thought) December 25, 2023

Il bambino, secondo di tre figli, si sveglia spesso durante la notte in cerca dei genitori, e ha bisogno che qualcuno lo riaccompagni a letto per riaddormentarsi. Proprio per questo ai Reintgen sembrato ancor più strano che avesse avuto il coraggio di scendere le scale da solo e andare ad aprire i regali. Alla mamma è poi toccato il compito di impacchettare il tutto nuovamente come meglio ha potuto, ossia usando pezzi di carta regalo strappata raccolti dal pavimento.