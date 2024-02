Mancia troppo bassa al ristorante, mamma costringe il figlio a tornare indietro e dare altri soldi al cameriere: «Devi rispettarlo, lavora per te»

Una cena al ristorante in cui tutto è perfetto, dalle portate al servizio. È quello che ogni cliente si augura varcando la soglia di un locale, e se ogni cosa rispecchierà le sue aspettative è probabile che sarà ben lieto di lasciare una mancia al momento del conto.

Se nella cultura italiana non vi è una regola precisa sulla cifra da aggiungere al conto in segno di apprezzamento, la questione è totalmente diversa negli Stati Uniti. Qui la cultura della mancia nei ristoranti è profondamente radicata e rappresenta una pratica quasi obbligatoria per chi usufruisce dei servizi di ristorazione. La percentuale di mancia attesa oscilla comunemente tra il 15% e il 20% del totale del conto. Questa consuetudine, tuttavia, non è sempre intuitivamente compresa, in particolare dalle generazioni più giovani.

Il caso di Danielle Foster e suo figlio illustra perfettamente questa dinamica. La mamma ha voluto dare una lezione al ragazzo affinché impari a rispettare i camerieri. Danielle, dopo aver scoperto che suo figlio adolescente aveva lasciato una mancia di soli 10 dollari su un conto di 104 dollari dopo una cena al ristorante con la fidanzata per festeggiare il primo anniversario, ha deciso di trasformare l'incidente in un'opportunità educativa. Come si vede nelle immagini che la mamma ha condiviso sul suo account TikTok ha avuto una reazione indignata alle parole del ragazzo: «Vai a prendere il mio portafoglio, prendi la carta Visa, vai al bancomat, prendi 20 dollari e torna in quel ristorante.

Perché dieci dollari sono una mancia di mer*a per un conto da 104. Mi capisci? Vai adesso. Non te lo sto chiedendo, è un ordine... Sai che quel ragazzo potrebbe avere dei figli?».

Dopo le forti parole della madre, il giovane è andato al bancomat, ha preso i soldi ed è tornato al ristorante per dare al cameriere il resto della mancia mancante. Una lezione che Danielle ha voluto dare a suo figlio anche memore della sua esperienza personale come cameriera, chge le ha fornito una prospettiva reale sull'impatto che le mance hanno sul reddito dei lavoratori, trasmettendo così al figlio un valore fondamentale: la gratitudine per il lavoro altrui.

La reazione del web alla lezione impartita da Danielle è stata travolgente, con milioni di visualizzazioni e commenti che spaziano dal sostegno all'analisi critica della pratica delle mance. Mentre alcuni apprezzano l'insegnamento di un'etica del rispetto e della generosità, altri riflettono sulla variabilità delle percezioni sulle mance, soprattutto considerando le diverse capacità economiche dei clienti, inclusi gli adolescenti. Questo episodio diventato virale non solo ha messo in luce la pratica culturale delle mance negli Stati Uniti ma ha anche stimolato un dialogo più ampio sulla responsabilità sociale, l'empatia e l'educazione dei giovani rispetto al valore del lavoro nel settore dei servizi.