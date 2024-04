Primo appuntamento online, la nuova frontiera della Gen Z: «Si risparmiano soldi, e possiamo farne anche più di uno»

Autobus, o benzina per la macchina, bar, ristorante, cinema. Nei primi appuntamenti non si bada a spese, per questo la Gen Z ha detto basta, o quasi. Secondo un sondaggio dell'app di incontri Wingman, il 65% degli utenti di età compresa tra i 18 e i 27 anni sceglie come primo incontro una videochiamata su Zoom, Meet e altre piattaforme.

Tina Wilson, fondatrice di Wingman, ha dichiarato a Business Insider che il sondaggio, condotto su 500 persone, mostra il cambiamento più significativo dall'inizio della pandemia. «È fantastico», ha detto Wilson. «Si può fare una chiacchierata veloce e vedere se scatta la scintilla. Alcuni scelgono di fare qualcosa che somigli a un appuntamento normale, per esempio ordinando del cibo d'asporto a casa, ognuno per sé, e mangiando insieme a distanza», ha rivelato la ceo. La generazione Z sa cosa vuole e cosa non vuole da chi ha accanto.

Per questo, ha continuato Tina Wilson, «i primi appuntamenti virtuali sono un buon modo per scartare le persone con cui non ci si trova bene».

I primi appuntamenti costano

Eunice Cycle, una musicista che vive a Toronto, ha detto di ritenere che le persone della sua generazione sono «stanche di tutto quello che comportano i primi appuntamenti». Inoltre, ha spiegato la giovane, «molto ragazzi sono su Tinder, Hinge o Bumble e vedono anche più persone contemporaneamente. È per questo che potrebbero preferire gli appuntamenti su Zoom, perché si può andare a più appuntamenti in un giorno senza uscire di casa», ha sottolineato. «La gente non può permettersi l'affitto, figuriamoci un appuntamento», ha detto la ragazza, che ha definito gli appuntamenti virtuali «un'esperienza nel complesso anche migliore degli incontri normali».

Lalitaa Suglani, esperta di relazioni con un dottorato in psicologia, ha dichiarato a BI che i primi appuntamenti virtuali offrono convenienza, flessibilità e sicurezza. I ragazzi possono «misurare la compatibilità» e «stabilire un rapporto» in modo che non sia dispendioso, ha detto Suglani, sia in termini di denaro che di energie fisiche e mentali. «I primi appuntamenti online possono fornire preziose informazioni sulla personalità, lo stile di comunicazione e gli interessi di una persona», ha concluso.

«Manca il valore dell'interazione faccia a faccia»

Non tutti la pensano allo stesso modo. La content creator Carrie Berk ha dichiarato a BI di comprendere la tendenza, ma di ritenere che abbia anche degli svantaggi. «Mi sembra che al giorno d'oggi tutto si sia spostato online, quindi è naturale che anche gli appuntamenti si siano appropriati di questo spazio virtuale», ha detto. «Ma a volte stiamo così tanto al telefono da dimenticare il valore dell'interazione faccia a faccia». Secondo la ragazza, parlare virtualmente non può sostituire del tutto un incontro di persona.

Quando è iniziata la pandemia, Carrie, che all'epoca aveva 18 anni, non aveva mai usato un'app di incontri. Poi, però, vista la peculiare situazione, ha deciso di iscriversi a una di queste. La giovane ha quindi conosciuto un ragazzo, con cui si è frequentata online per otto mesi. «Quando ho incontrato dal vivo questa persona, ho capito che non era affatto come appariva su FaceTime», ha rivelato. «Mi sono resa conto di aver completamente sprecato il mio tempo».

Sui social media è più facile essere «adescati», perché «gli appuntamenti virtuali non possono sostituire la chimica, il linguaggio del corpo e il contatto visivo che si possono sperimentare nella vita reale», ha affermato Carrie. «Siamo esseri umani, dopo tutto. Abbiamo bisogno di quell'interazione faccia a faccia, credo, per innamorarci davvero di qualcuno», ha detto la giovane influencer.