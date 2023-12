Al via il programma di Natale a Vico Equense, torna anche la pista di ghiaccio

Spettacoli, arte, giochi, concerti e tradizioni. Tutto questo sarà l’incanto del Natale 2023 a Vico Equense. Ufficializzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Aiello, il programma che vuole fondere in un’unica anima una miriade di manifestazioni che traghetteranno cittadini e turisti verso il Natale e l’anno nuovo.

Con il fuoco dei falò dell’Immacolata si accenderanno i primi eventi poi dall’8 dicembre spazio alle mostre presepiali, alle presentazioni culturali e a Borghi in Festa.

Poi, giovedì 14 dicembre, ci sarà l’inaugurazione della pista di ghiaccio in piazza Marconi che sarà gratuita per tutti.

Seguiranno le notti del commercio e i Villaggi del Gusto che proietteranno grandi e piccini nella settimana che porta al Natale. Tanti gli spettacoli per i bambini, come Art & Fun che saranno in programma anche nelle borgate collinari nei giorni a seguire. Molti anche i concerti e i grandi eventi, soprattutto con il Capodanno in piazza Umberto I assieme ad artisti e dj-set di fama nazionale, e con il Concerto di Capodanno al Cine teatro Aequa fino alla storica sfilata tradizionale delle Pacchianelle, giunta quest’anno alla 113esima edizione.

«Tradizione e arte si fonderanno per regalare a cittadini e turisti momenti indimenticabili – ha spiegato il sindaco Aiello -. Da pittoreschi festival gastronomici a spettacoli sotto le stelle, ogni evento sarà un tuffo nel cuore vibrante di questa comunità. Senza dimenticare le celebrazioni tradizionali, radicate nella storia di questa meravigliosa cittadina, come le Pacchianelle. Siamo certi che ogni momento di queste settimane sarà un ricordo incantato che porteremo tutti nel cuore».