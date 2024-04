Stop ai pellegrinaggi sanitari e alle liste d’attesa che diventano ancor più intollerabili quando si tratta di bambini, di pazienti piccolissimi: all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola sono stati attivati gli ambulatori di nefrologia, allergologia e pneumologia, dermatologia e reumatologia pediatrica e, nell’unità operativa cardiologica, l’ambulatorio di cardiologia pediatrica. Iniziativa coordinata dal reparto di pediatria e neonatologia per razionalizzare l’offerta sanitaria e soprattutto per rendere la vita più facile ai genitori, prima costretti a macinare chilometri per rivolgersi a strutture specializzate in caso di patologie sospette indicate dai pediatri di libera scelta del Nolano. Ed è proprio con questi ultimi, infatti, che è stata avviata una collaborazione che punta ad accorciare le distanze ma anche i tempi necessari per effettuare una diagnosi.

Dice, infatti, Giuseppe Furcolo il nuovo direttore della unità operativa complessa di pediatria e neonatologia che ha dato impulso all’esperienza insieme con il primario di reparto di cardiologia Luigi Caliendo: «A Nola non c’erano mai stati ambulatori di pediatria ed è per questo che ho ricevuto sollecitazioni anche dai colleghi attivi sul territorio con i quali siamo in rete. Questo darà la possibilità a loro di rivolgersi a noi in caso di sospette patologie evitando così trasferte che potrebbero anche rivelarsi inutili. Saremo noi, infatti, nel caso ce ne fosse la necessità ad indirizzare i pazienti alle strutture di terzo livello».

L’EFFICIENZA

Maggiore efficienza sicuramente ma anche il contributo indiretto al ridimensionamento della domanda di assistenza. Ad occuparsi degli ambulatori saranno i 13 pediatri in servizio nel reparto del nosocomio nolano. Con loro anche il primario che, insieme con un collega, si occuperà di allergologia. Per prenotare sarà possibile rivolgersi al Cup dell’Asl Napoli 3 Sud oppure alle farmacie e ai Cup ospedalieri. «L’ospedale di Nola – spiega il direttore sanitario Giuseppe Lombardi - è in piena espansione sia dal punto di vista strutturale che dell’assistenza sanitaria: quella rivolta ai bimbi è una startup alla quale il nuovo direttore del reparto ha dato impulso notevole. La salute dei cittadini è una priorità e quella dei più piccoli lo è ancor di più per questo molto presto saranno attivati anche altri ambulatori tematici. Parallelamente abbiamo messo mano a rafforzare la sicurezza dell’intero edificio mentre ci apprestiamo a diventare una delle due realtà italiane, insieme con Milano, ad accogliere una stereotaxis, sistema che afferisce alla cardiologia e che rappresenta una evoluzione nel trattamento delle aritmie e in tutte quelle terapie che si basano sulla elettrostimolazione del cuore».

LA CRESCITA

«Le nuove attività ambulatoriali - afferma il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo - accrescono in misura decisiva l’offerta di servizi di sanità pubblica garantiti dalla struttura ospedaliera nolana, con particolare riferimento alla pediatria e neonatologia che comprende il pronto soccorso pediatrico, 13 posti di degenza ordinaria, 2 posti di day hospital e assistenza ai nuovi nati».