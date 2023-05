Boscotrecase ricorda il cardinale Giuseppe Prisco

Il 31 maggio 2023, giorno della Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, alle 17:15, la parrocchia Ave Gratia Plena di Boscotrecase concluderà il mese mariano rendendo omaggio al suo cittadino più celebre, il cardinale Giuseppe Prisco, nell’anno a lui dedicato.

Dopo la messa, verrà portata in processione la Statua della Vergine Madre attraverso i luoghi che hanno segnato la vita e il percorso formativo del Cardinale Prisco, per terminare a Corso Umberto I, dove c’è la sua casa Natale. Prisco nacque nella cittadina alle falde del Vesuvio l’8 settembre del 1833. Fu nominato arcivescovo di Napoli nel 1898. Il suo testamento teologico, culturale e filosofico è tanto grande da essere arrivato oltre i confini dell’Italia.

Don Antonio Balzano, parroco dell’Ave Gratia Plena, lo ricorda così: «È stato un uomo molto buono, un filosofo e un teologo illustrissimo che ha aiutato tanto la diocesi di Napoli e la sua Boscotrecase.

Ha conosciuto la filosofia del suo tempo, incarnandosi nell’ambiente culturale in cui viveva. Il Cardinale Prisco ci fornisce oggi un grande quadro nel quale iscrivere il nostro lavoro teologico e pastorale, che è raccontare Cristo agli uomini: un lavoro che ha bisogno della fede per essere fecondo e che ha bisogno della ragione per restare lucido».