Calvizzano, fototrappole per stanare gli incivili dei rifiuti: in un giorno sette multe

Fototrappole per stanare gli incivili che depositano i rifiuti nelle strade fuori dall’orario consentito e che non rispettano il calendario di conferimento. In poche ore, gli agenti della polizia municipale di Calvizzano hanno multato ben sette residenti, tutti puniti con una sanzione di 150 euro.

Un pugno duro, annunciato nelle scorse settimane dal sindaco Giacomo Pirozzi, apprezzato anche dalla cittadinanza. I vigili di Calvizzano avevano avviatoindagini per smascherare gli incivili che avevano imbrattato viale della Resistenza. Al termine degli accertamenti, grazie all'utilizzo delle dotazioni tecnologiche collocate in postazioni non visibili, li hanno dapprima identificati e successivamente puniti con 150euro di multa. «Non c'è spazio per chi inquina il territorio», tuona il primo cittadino Pirozzi.