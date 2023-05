Scuole chiuse domani a Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano: Manfredi lascia gli istituti aperti a Napoli

Con l'allerta meteo arancione arrivano anche le prime ordinanze di chiusura delle scuole. I primi a procedere, in questo senso, sono stati i sindaci di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano, che hanno annunciato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, per la sola giornata di martedì. «La decisione - spiegano i sindaci - si è resa necessaria in seguito al bollettino emesso dalla Protezione civile secondo cui sono previsti forti temporali e raffiche di vento dalle 21 di questa sera alle 21 di martedì 16 maggio».

Resteranno invece aperte le scuole di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi, infatti, non proporrà alcuna ordinanza di chiusura.