Vacanze a Napoli, boom di prenotazioni per il ponte del 2 giugno

Dopo gli ottimi numeri dei due ponti appena passati, gli italiani sono pronti a rimettersi in viaggio per un nuovo lungo weekend dal 2 al 4 giugno, in occasione della Festa della Repubblica.

Dove andranno? Secondo i più recenti dati del colosso di prenotazioni online Booking.com, la meta in Italia preferita dagli italiani sarà Napoli. Seconda è Rimini con le sue spiagge e divertimenti.

Insieme battono anche la superbig Roma (ora terza, ma regina indiscussa invece nei ponti del 25 aprile e 1 maggio), con Verona e Firenze rispettivamente al quarto e quinto posto.

Chi invece punterà all'estero, ha scelto come prima destinazione la romantica Parigi (per il primo maggio, era stata Londra forse anche complice l'eco dei preparativi per l'incoronazione di Re Carlo III), seguita da Barcellona e il suo mix di spiagge e cultura e poi Amsterdam. Chiudono la Top Five Madrid e Vienna.